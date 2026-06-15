Rajasthan: NEET परीक्षा के नाम पर फिर जालसाजी, जयपुर और कोटा से दो आरोपी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने री-नीट परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर टेलीग्राम पर आठ फर्जी चैनल बना रखे थे। इन चैनलों पर परीक्षा सामग्री और प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के दावे किए जाते थे। इसके बदले अभ्यर्थियों और अभिभावकों से 15 हजार से 80 हजार रुपए तक एडवांस वसूला जाता था। रकम ट्रांसफर होते ही आरोपी संपर्क तोड़ देते थे। न कोई प्रश्नपत्र दिया जाता था और न ही पैसे का रिफंड। प्रारंभिक जांच में 1500 से अधिक विद्यार्थियों और अभिभावकों से ठगी तथा आरोपियों के खातों में करीब डेढ़ करोड़ रुपए के लेन-देन का खुलासा हुआ है।