जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में मारपीट, अभिजीत दीपके को दो युवकों ने जड़े थप्पड़

थप्पड़ कांड के बाद मंच पर पहुंचे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने समर्थकों को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक और जातिगत राजनीति पर निशाना साधा। उन्होंने नारे लगवाए कि "हिंदू-मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलेगी।" दीपके ने कहा कि देश की आजादी लाखों लोगों के बलिदान के बाद मिली है, लेकिन आज लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने समर्थकों से ऐसे विभाजनकारी मुद्दों से दूर रहने और एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।