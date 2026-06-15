Jhunjhunu News: गांव का नाम बदलने के विरोध में 22 किलोमीटर पैदल चले राजेंद्र गुढ़ा, कलक्ट्रेट के सामने हुए बेहोश

ज्ञापन में बताया गया कि झुंझुनूं के इस्लामपुर गांव की स्थापना वर्ष 1622 ईस्वी में की गई थी तथा तब से लेकर आज तक गांव का नाम इस्लामपुर ही चला आ रहा है। इसमें बताया गया कि यह गांव किसी अन्य गांव का नाम बदलकर नहीं बसाया गया था, बल्कि इसकी अलग ऐतिहासिक पहचान रही है। गांव की आबादी करीब 16 हजार है, जहां हिन्दू-मुस्लिम समुदाय वर्षों से आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते आए हैं। राजस्व रिकॉर्ड, पिन कोड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षणिक दस्तावेज, ग्राम पंचायत, अस्पताल, विद्यालय सहित सभी सरकारी रिकॉर्ड इसी नाम से संचालित हैं।