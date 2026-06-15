Churu Accident: घर में किलकारी गूंजने से पहले पसरा मातम, सड़क हादसे ने छीनी पिता की जिंदगी, 1 साल पहले हुई थी शादी

ग्रामीण और रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देते नजर आए। जानकारी के अनुसार भालाराम की शादी करीब एक वर्ष पहले हुई थी। उसकी पत्नी गर्भवती है और परिवार जल्द ही नए मेहमान के स्वागत की तैयारियों में था, लेकिन इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। पिता बनने से पहले ही भालाराम की मौत हो गई और अजन्मे बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया। यह दर्दनाक पहलू पूरे क्षेत्र में लोगों को भावुक कर रहा है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव में शोक का माहौल बना हुआ है।