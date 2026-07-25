सोशल मीडिया पर छाई चूरू की महिला कंडक्टर, यात्रियों को रील से देती है जानकारी, 13 साल से राजस्थान रोडवेज में कार्यरत

कविता के अनुसार यात्रियों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। एक यात्री ने उन्हें बताया कि उसे अचानक जयपुर जाना था। उसने इंस्टाग्राम पर उनकी रील देखी, जिसमें जयपुर जाने वाली बस का समय बताया गया था। इससे वह समय पर बस स्टैंड पहुंच सका। यात्रियों ने इस पहल को उपयोगी और समय बचाने वाला भी बताया। चूरू आगार के मुख्य प्रबंधक सुदीप शर्मा ने कहा कि कविता श्योराण एक होनहार परिचालिका हैं। आगार को उन पर गर्व है और वे अन्य परिचालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।