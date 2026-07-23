Churu: दोस्त के साथ लिव-इन में रहती थी पत्नी, पति ने रंजिश में कर दी हत्या, 6 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

अभियोजन के अनुसार मृतक ओमप्रकाश जालोर में निजी नौकरी करता था। इस दौरान उसकी गांव की ही रहने वाली प्रियंका देवी से दोस्ती हो गई। जिसके बाद वह प्रियंका के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। प्रियंका पहले से विवाहित थी और उसका पति सुरेश कुमार इस रिश्ते का विरोध करता था। इसी बात को लेकर सुरेश और ओमप्रकाश के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी विवाद के चलते ओमप्रकाश की हत्या की साजिश रची गई।