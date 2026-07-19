चूरू जिले में मानवता शर्मसार : नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंका, पहचान से पहले नोच ले गए श्वान

सीएचसी प्रभारी डॉ. राजेन्द्र कुमार ने बताया कि नवजात की उम्र करीब 0 से 3 दिन आंकी गई है। शिशु का जन्म पूर्ण विकसित एवं जीवित अवस्था में हुआ था। शव की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण मृत्यु के सटीक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। डीएनए नमूने सुरक्षित कर लिए गए हैं, जिससे पहचान और जांच में मदद मिल सके। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। लोगों ने मामले की निष्पक्ष व शीघ्र जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।