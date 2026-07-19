Kota Crime: प्रिंस की मौत मामले में आया नया मोड़, दोस्तों ही दिया था डेम में धक्का; लड़की के चक्कर में ले ली जान

Kota Murder Case: कोटा। रानपुर थाना क्षेत्र में आलनिया डेम से 9 जुलाई को 15 वर्षीय प्रिंस का शव मिला। लेकिन, अब इस मामले में नया मोड़ का आ गया है। दरअसल, यह पूरा मामला हत्या का निकला। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पांच नाबालिग और एक बालिग आरोपी आकाश शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया कि लड़की से बातचीत को लेकर चल रही रंजिश के चलते आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पहले प्रिंस के साथ मारपीट की गई और बाद में उसे आलनिया डेम में धक्का दे दिया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई।