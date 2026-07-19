Rajasthan: ऊर्जा मंत्री की बैठक में गुल हुई बिजली, मंत्री ने जताई नाराजगी, दिए सख्त निर्देश

कोटा। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में रविवार को कोटा जिला परिषद सभागार में उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। करीब छह मिनट तक बिजली नहीं आने पर मंत्री और अधिकारी अंधेरे में ही बैठक करते रहे। घटना से अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। बाद में कर्मचारियों ने दौड़कर जनरेटर चालू किया, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। इस घटना पर ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जताते हुए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।