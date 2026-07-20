Kota Cyber Crime: रात को फोन पर ‘सिस्टम अपडेट’ लिखा आया और सुबह खाते से निकल गए 98000 रुपए, मामला दर्ज

Cyber Fraud: कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में सिस्टम अपडेट का झांसा देकर एक युवक का मोबाइल कथित रूप से हैक कर लिया गया। इसके बाद उसके बैंक खाते से 98 हजार 1 रुपए निकालकर बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। घटना के बाद पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मोबाइल हैकिंग और ट्रांजेक्शन की तकनीकी जांच में जुटी है। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कंसुआ निवासी शिवराज कहार ने बताया कि 17 जुलाई की रात करीब आठ बजे उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक लगातार ऑन हो गई। स्क्रीन पर केवल 'सिस्टम अपडेटिंग' लिखा दिखाई दे रहा था। साथ ही 'मोबाइल बंद नहीं करें' का संदेश भी आ रहा था। फोन न तो स्विच ऑफ हो रहा था और न ही उसमें कोई अन्य काम किया जा सकता था। उसे लगा कि मोबाइल का सामान्य सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है, इसलिए उसने फोन चार्जिंग पर लगाकर छोड़ दिया।