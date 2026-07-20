Kota Weather : तीन दिन बाद सक्रिय होगा मानसून, कोटा में तेज बारिश की संभावना

मानसून की सुस्ती का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 19 जुलाई तक कोटा जिले में सामान्य 225.1 मिमी के मुकाबले केवल 146 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 35 प्रतिशत कम है। अच्छी बारिश की उम्मीद में किसानों ने सोयाबीन, उड़द और अन्य खरीफ फसलों की बुआई कर दी, लेकिन बाद में बारिश नहीं होने और तेज धूप के कारण खेतों की नमी समाप्त हो गई। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है, जिससे उनकी लागत और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ेंगे।