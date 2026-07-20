Rajasthan : कोटा, बून्दी और बारां के किसानों को बड़ी राहत, गांधी सागर बांध से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया

Rajasthan : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सोमवार शाम मध्यप्रदेश सरकार ने गांधी सागर बांध से चार हजार क्यूसेक जल प्रवाह शुरू कर दिया। इससे चंबल की नहरों से कोटा, बूंदी और बारां जिले के किसानों को खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। उधर, दाईं ओर की मुख्य नहर में 1800 क्यूसेक तथा बाईं ओर की मुख्य नहर में 1200 क्यूसेक जल प्रवाह शुरू कर दिया है। इससे अंतिम छोर तक किसानों के खेतों तक पानी पहुंच जाएगा।