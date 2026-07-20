Kota News : आइआइटी के बेसिक साइंस कोर्स से टॉप रैंकर्स की दूरी, सिर्फ बीएस-मैथमेटिक्स बना पसंद

बीएस-मैथमेटिक्स की लोकप्रियता का प्रमुख कारण कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा मैनेजमेंट जैसे तेजी से उभरते क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है। इस पाठ्यक्रम के स्नातकों को देश-विदेश की प्रमुख कंपनियों में बेहतर कॅरियर अवसर और आकर्षक पैकेज मिलते हैं। बेसिक साइंस के अन्य विषयों में विद्यार्थियों की घटती रुचि भविष्य में शोध और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए चिंता का विषय हो सकती है।