31 मार्च को कैंपस में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में भारत की हार के बाद कश्मीरी बच्चों के भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित भारतीय तकनीकी संस्थान (एनआईटी) में विवाद हो गया था। संस्थान में अध्ययनरत छात्रों ने बताया कि स्थानीय लोगों के साथ कुछ शिक्षकों ने भी कॉलेज में भारत की हार का जश्न मनाया। इसका गैर कश्मीरी बच्चों ने विरोध किया तो कश्मीरी बच्चों ने प्रथम वर्ष में अध्यनरत कुछ बच्चों की पिटाई कर दी। बाद में सीनियर कक्षाओं के गैर कश्मीरी बच्चों ने जवाब में उनकी पिटाई कर कॉलेज परिसर में तिरंगा फहरा दिया और जन गण मण गान भी गाया।
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