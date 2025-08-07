NIT-III CSAB Counseling : च्वाइस फिलिंग में कोई गलती की है तो ठीक करने का कल अंतिम मौका

इसमें 32 एनआइटी की 287 ब्रांच च्वाइसेज, 26 ट्रिपलआइटी की 115 ब्रांच च्वाइसेज एवं 45 जीएफटीआइ की 225 ब्रांच च्वाइसेज शामिल हैं। स्पेशल राउण्ड काउंसलिंग में वे स्टूडेंट्स जिन्हें जोसा काउंसलिंग में किसी सीट का आवंटन नहीं हुआ है। उनके साथ-साथ वे सभी स्टूडेंट्स भी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने पहले जोसा काउंसलिंग में भाग लिया और एनआइटी सिस्टम के कॉलेज आवंटन के बाद प्रवेश फीस जमा कर दी है। साथ ही वे स्टूडेंट्स जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में आवंटित सीट छोड़ दी है। ये सभी स्टूडेंट्स भाग लेने के लिए पात्र होंगे।