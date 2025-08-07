7 अगस्त 2025,

गुरुवार

कोटा

NIT-III CSAB Counseling : च्वाइस फिलिंग में कोई गलती की है तो ठीक करने का कल अंतिम मौका

सीएसएबी की काउंसलिंग के च्वाइस फिलिंग शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक की जा सकती है। इसके बाद पहला सीट आवंटन शनिवार शाम 5 बजे जारी किया जाएगा।

कोटा

Shailendra Tiwari

Aug 07, 2025

JEE Advanced 2025 Registration

देश की एनआइटी-ट्रिपलआइटी सहित 103 शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों की खाली रही 13 हजार 727 सीटों के लिए सीएसएबी (केन्द्रीय सीट आवंटन बोर्ड) की ओर से तीन स्पेशल राउण्ड काउंसलिंग करवाई जा रही है। सीएसएबी की काउंसलिंग के च्वाइस फिलिंग शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक की जा सकती है। इसके बाद पहला सीट आवंटन शनिवार शाम 5 बजे जारी किया जाएगा।

कॅरिअर काउंसलिंग एसक्पर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जिन स्टूडेंट्स ने जोसा काउंसलिंग में एनआइटी- ट्रिपलआइटी की च्वाइस फिलिंग में कोई भी गलती कर दी थी तो उनके लिए यह अच्छा अवसर है। सीएसएबी काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट्स को सारे एनआइटी-ट्रिपलआइटी सहित 103 संस्थानों की कुल 13727 सीटें के लिए 627 कॉलेज ब्रांच च्वाइसेज को भरने का विकल्प दिया गया है।

इसमें 32 एनआइटी की 287 ब्रांच च्वाइसेज, 26 ट्रिपलआइटी की 115 ब्रांच च्वाइसेज एवं 45 जीएफटीआइ की 225 ब्रांच च्वाइसेज शामिल हैं। स्पेशल राउण्ड काउंसलिंग में वे स्टूडेंट्स जिन्हें जोसा काउंसलिंग में किसी सीट का आवंटन नहीं हुआ है। उनके साथ-साथ वे सभी स्टूडेंट्स भी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने पहले जोसा काउंसलिंग में भाग लिया और एनआइटी सिस्टम के कॉलेज आवंटन के बाद प्रवेश फीस जमा कर दी है। साथ ही वे स्टूडेंट्स जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में आवंटित सीट छोड़ दी है। ये सभी स्टूडेंट्स भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

अधिक सीटों के भी खाली रहने की संभावना

स्पेशल राउण्ड च्वाइस फिलिंग में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार ज्यादा से ज्यादा काॅलेजज च्वाइसेज को भरें। क्योंकि वेबसाइट पर जारी सीट मैट्रिक्स केवल अनुमानित है, इससे अधिक सीटों के भी खाली रहने की भी संभावना है। साथ ही विद्यार्थी जिन्हें जोसा काउंसलिंग में किसी भी काॅलेज सीट का आवंटन हुआ था, यदि वो स्पेशल राउण्ड काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं और उन्हें अपनी मिली हुई सीट से बेहतर काॅलेज सीट ना मिलने पर उनकी जोसा काउंसलिंग में आवंटित काॅलेज सीट ही पुनः आवंटित कर दी जाएगी।

Published on:

07 Aug 2025 08:22 pm

Kota

