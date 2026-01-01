कोटा जिले में 20 सवारियों से भरी बस का स्टेयरिंग फेल, मची चीख-पुकार, खाईं में गिरने से पहले अटकी

मोड़क स्टेशन (कोटा)। दरा घाटी क्षेत्र में गुरुवार सुबह कोटा से झालावाड़ जा रही राजस्थान रोडवेज (लोक परिवहन) की बस का अचानक स्टेयरिंग फेल हो गया, जिससे बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। स्टेयरिंग खराब होने के कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई, लेकिन खाई में गिरने से पहले सड़क किनारे लगे पिलर से टकराकर रुक गई। इस बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जिनकी जान बाल-बाल बच गई।