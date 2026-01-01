1 जनवरी 2026,

कोटा

कोटा जिले में 20 सवारियों से भरी बस का स्टेयरिंग फेल, मची चीख-पुकार, खाईं में गिरने से पहले अटकी

कोटा जिले के दरा घाटी इलाके में गुरुवार की सुबह लोक परिवहन की बस खाईं में गिरने से बाल-बाल बच गई। बस में करीब 20 यात्री सवार थे, एक पोल में टकराने से बस अचानक रुक गई।

कोटा

image

Kamal Mishra

Jan 01, 2026

Kota Bus

खाईं में लटकी बस (फोटो-पत्रिका)

मोड़क स्टेशन (कोटा)। दरा घाटी क्षेत्र में गुरुवार सुबह कोटा से झालावाड़ जा रही राजस्थान रोडवेज (लोक परिवहन) की बस का अचानक स्टेयरिंग फेल हो गया, जिससे बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। स्टेयरिंग खराब होने के कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई, लेकिन खाई में गिरने से पहले सड़क किनारे लगे पिलर से टकराकर रुक गई। इस बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जिनकी जान बाल-बाल बच गई।

अचानक बस के सड़क से उतरते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री डर के कारण अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, जिससे कुछ देर तक बस में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

पुलिस ने दिखाई तत्परता, सभी यात्री सुरक्षित

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। इसके बाद क्रेन की सहायता से बस को सड़क पर सीधा करवाया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिससे हल्का जाम लग गया। पुलिस ने यात्रियों को बस से उतारने के बाद सड़क से जाम को हटवाया, जिसके बाद आवागमन सुचारू हो गया।

कोई हताहत नहीं, सबने ली राहत की सांस

मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल अब्दुल हकीम ने बताया कि इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। समय रहते बस का पिलर से टकराकर रुक जाना यात्रियों के लिए जीवनदायी साबित हुआ। घटना के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।

Updated on:

01 Jan 2026 07:38 pm

Published on:

01 Jan 2026 07:37 pm

कोटा जिले में 20 सवारियों से भरी बस का स्टेयरिंग फेल, मची चीख-पुकार, खाईं में गिरने से पहले अटकी

कोटा

राजस्थान न्यूज़

