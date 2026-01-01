1 जनवरी 2026,

गुरुवार

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : न्यू ईयर पार्टी के बाद युवक की हत्या, शव को कार में डालकर आरोपी फरार, पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लिया

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां न्यू ईयर पार्टी के बाद कुछ युवकों ने अपने साथी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कार में लावारिश छोड़कर फरार हो गए।

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Jan 01, 2026

Sri Ganganagar Murder

कार के पास पुलिस की घेराबंदी (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। नए साल के पहले दिन जिले में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ रोड पर चेताली एन्क्लेव कॉलोनी के पास एक कार में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे खड़ी कार में शव देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को कब्जे में लिया।

सीओ सिटी आईपीएस विशाल जांगिड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देर रात युवकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को कार में डाला और पहचान छिपाने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ रोड पर बालाजी धाम और चेताली एन्क्लेव के बीच सड़क किनारे कार खड़ी कर फरार हो गए।

पुलिस जुटा रही साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर एमओबी टीम को बुलाया और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस जांच के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, वहीं हनुमानगढ़ की ओर से आने-जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।

न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुआ झगड़ा

सदर थानाधिकारी सुभाषचंद्र ढील ने बताया कि मृतक की पहचान हनुमानगढ़ निवासी पालाराम के रूप में हुई है। वह अपने बुआ के पोते के साथ लालगढ़ गांव आया था। यहां उसने कुछ युवकों के साथ नए साल की पार्टी की थी। पार्टी के दौरान आपसी कहासुनी के बाद रिश्तेदारी में लगने वाले कुछ युवकों ने पालाराम के साथ जमकर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई।

हमले में शामिल युवकों के परिजनों ने दी जानकारी

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने की नीयत से कार में डालकर श्रीगंगानगर की ओर ले आए और सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। सीआई ने बताया कि हमले में शामिल युवकों के परिजनों ने ही मृतक के परिजनों को हनुमानगढ़ जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने लालगढ़ गांव में टीम भेज दी है। मृतक के परिजनों को बुलाकर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

image

श्रीगंगानगर : न्यू ईयर पार्टी के बाद युवक की हत्या, शव को कार में डालकर आरोपी फरार, पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लिया

