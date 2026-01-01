श्रीगंगानगर : न्यू ईयर पार्टी के बाद युवक की हत्या, शव को कार में डालकर आरोपी फरार, पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लिया

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने की नीयत से कार में डालकर श्रीगंगानगर की ओर ले आए और सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। सीआई ने बताया कि हमले में शामिल युवकों के परिजनों ने ही मृतक के परिजनों को हनुमानगढ़ जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने लालगढ़ गांव में टीम भेज दी है। मृतक के परिजनों को बुलाकर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।