सवाई माधोपुर: साल के पहले दिन ACB का बड़ा एक्शन, 25 हजार की रिश्वत लेते यूडीसी गिरफ्तार

एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत मिली थी, जिसमें परिवादी ने आरोप लगाया कि उसके पिता और भाइयों के नाम जिला उद्योग केंद्र से डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत तीन दुकानों की सब्सिडी एवं ब्याज अनुदान राशि जारी करने की एवज में आरोपी द्वारा 30 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी।