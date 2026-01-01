1 जनवरी 2026,

गुरुवार

सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: साल के पहले दिन ACB का बड़ा एक्शन, 25 हजार की रिश्वत लेते यूडीसी गिरफ्तार

ACB Action in Sawai Madhopur : नए साल 2026 के पहले दिन ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सवाईमाधोपुर में बड़ी कार्रवाई की है।

सवाई माधोपुर

kamlesh sharma

Jan 01, 2026

सवाई माधोपुर। नए साल 2026 के पहले दिन ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सवाईमाधोपुर में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने गुरुवार को जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में तैनात यूडीसी सूर्य प्रकाश नामा को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सरकारी सब्सिडी जारी करने की एवज में 25 हजार रुपए की मांग की थी।

सब्सिडी जारी करने के बदले मांगी रिश्वत

एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत मिली थी, जिसमें परिवादी ने आरोप लगाया कि उसके पिता और भाइयों के नाम जिला उद्योग केंद्र से डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत तीन दुकानों की सब्सिडी एवं ब्याज अनुदान राशि जारी करने की एवज में आरोपी द्वारा 30 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी।

गोपनीय सत्यापन में सही पाए गए आरोप

शिकायत के आधार पर 24 दिसंबर 2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान आरोप सही पाए गए। जांच के दौरान आरोपी सूर्य प्रकाश नामा ने सब्सिडी और ब्याज अनुदान राशि जारी करने के बदले 30 हजार रुपए की मांग की, जिसमें से 25 हजार रुपए लेने पर सहमति बनी।

इसके बाद एसीबी भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपजविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी को परिवादी से 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए उसके कार्यालय में ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ जारी, दस्तावेजों की जांच

फिलहाल एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

Published on:

01 Jan 2026 03:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाई माधोपुर: साल के पहले दिन ACB का बड़ा एक्शन, 25 हजार की रिश्वत लेते यूडीसी गिरफ्तार

