सवाईमाधोपुर: किरोड़ी लाल मीणा हाथी पर सवार होकर पहुंचे पद दंगल, बोले-हर चक्रव्यूह में घुस जाता हूं

उन्होंने कहा कि मैं हर चक्रव्यूह में घुस तो जाता हूं, पर उसे तोड़ने की ताकत मुझे जनता जनार्दन से ही मिलती है। डॉ. मीणा ने राजनीतिक जीवन के उतार-चढ़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि कई बार उन्हें षड्यंत्रों में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन सवाई माधोपुर की जनता ने उन्हें हर बार आशीर्वाद दिया और विजयी बनाकर भेजा। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा जनहित में काम करते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धार्मिक किस्से भी सुनाए और बच्चों में अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज में गिरावट को रोकना और नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना ही राष्ट्र निर्माण की सच्ची दिशा है।