Sawai Madhopur: रेलवे स्टेशन पर आराम से ​बैठा था, ​तभी पुलिस को देख कट्टे उठाकर भागने लगा; फिर हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा

सवाई माधोपुर। जीआरपी अजमेर की देखरेख में चल रहे विशेष अभियान के दौरान सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 किलो अफीम का डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद माल की कीमत करीब 5.55 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी को प्लेटफॉर्म नम्बर एक से दबोचा।