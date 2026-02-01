Mahashivratri: शिवाड़ महादेव के दर पर 14 फरवरी से सजेगा मेला, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़

Sawai Madhopur News: प्रसिद्ध घुश्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर शिवाड़ में महाशिवरात्रि पर्व पर 14 से 19 फरवरी तक छह दिवसीय भव्य धार्मिक मेले का आयोजन होगा। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार इस दौरान देशभर से पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा, यातायात और पार्किंग की व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।