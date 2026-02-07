Rajasthan Murder: पहले साथ बैठकर पी बीड़ी, फिर कुल्हाड़ी से वार, महिला का काटा गला-पैर, अब चौंकाने वाला खुलासा

एसपी के अनुसार घटना वाले दिन रामलाल कच्चे रास्ते से मोटरसाइकिल लेकर खेत के पास पहुंचा और बाइक को करीब एक किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया। वह कमला देवी के पास गया और पहले उनके साथ बीड़ी पी। मौका मिलते ही उसने सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गईं। इसके बाद आरोपी ने उनके दोनों पैरों के पंजे काट दिए, गला रेत दिया और आभूषण लेकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद से ही रामलाल संदेह के घेरे में था। परिवार से करीबी संबंध होने के बावजूद वह अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, जिससे शक और गहरा गया।