सवाई माधोपुर: ओलावृष्टि से 47 गांवों में 90 प्रतिशत तक फसल खराब, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

तहसील प्रशासन के अनुसार दूसरे चरण में यह आकलन किया जा रहा है कि ओलावृष्टि से उपखण्ड एवं तहसील क्षेत्र में कितने किसान प्रभावित हुए हैं तथा कुल कितना रकबा नुकसान की चपेट में आया है। इसके लिए गिरदावरी की जा रही है। गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगले चरण में जिन गांवों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा पाया गया है, वहां पैरा 7 डी तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रभावित किसानों के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक खाता विवरण सहित आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे।