6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: ओलावृष्टि से 47 गांवों में 90 प्रतिशत तक फसल खराब, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Sawai Madhopur Crop Damage: अतिवृष्टि-ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होता है तो प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Feb 06, 2026

crop damage

ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे का जायजा लेते पटवारी। फोटो: पत्रिका

Sawai Madhopur Hailstorm: सवाई माधोपुर। जिले के खण्डार उपखंड क्षेत्र में गत 27 जनवरी को हुई ओलावृष्टि को लेकर गिरदावर एवं पटवारियों की रिपोर्ट में क्षेत्र के 47 गांवों में गेहूं, सरसों, चना, टमाटर, मिर्च सहित अन्य फसलों में 75 से 90 प्रतिशत तक खराबा माना गया है।

तहसील प्रशासन की ओर से यह रिपोर्ट सवाई माधोपुर जिला कलक्टर को भेज दी गई है। गौरतलब है कि अतिवृष्टि अथवा ओलावृष्टि से यदि किसानों की फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होता है तो राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित किसानों को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।

तहसील प्रशासन के अनुसार दूसरे चरण में यह आकलन किया जा रहा है कि ओलावृष्टि से उपखण्ड एवं तहसील क्षेत्र में कितने किसान प्रभावित हुए हैं तथा कुल कितना रकबा नुकसान की चपेट में आया है। इसके लिए गिरदावरी की जा रही है। गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगले चरण में जिन गांवों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा पाया गया है, वहां पैरा 7 डी तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रभावित किसानों के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक खाता विवरण सहित आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे।

सीधे खातों में आएगा मुआवजा

तहसील प्रशासन ने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद किसान पटवारी के सहयोग से ई-मित्र के माध्यम से अपने दस्तावेज डीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

इन गांवों में माना गया अधिक खराबा

प्रशासन के अनुसार ओलावृष्टि के दौरान नचछई, मायापुर, गंडायता, जैतपुर, छान, गंगानगर, अल्लापुर, बाढ़पुर, बैरना, सुखवास, बहरावण्डा खुर्द, पाली, हरिपुरा, सेवती खुर्द, धर्मपुरी, जयलालपुरा, नरवला, मीना खेड़ी, दौलतपुरा, सुमनपुरा, क्यारदा खुर्द, गंडावर, बोहना, पीपल्दा, विन्जारी, पाउण्डी, सावलपुर, खण्डेवला, सोनकच्छ, फरिया, कटार, गोपालपुरा, बड़ौद, ओन कलां, पादड़ी तोपखाना, अनियाला, बड़वास, पादड़ा वारदार, ओन मीना, सिंगोर कलां, सिंगोर खुर्द, मामरोठ, बड़िका छाहरा, सेवंती कलां, आकोदा, करीरा कलां एवं करीरा खुर्द सहित कुल 47 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत तक फसल खराबा माना गया है।

इनका कहना है

पटवारी एवं गिरदावरों की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 47 गांवों में फसलों में 75 से 90 प्रतिशत तक खराबा हुआ है। इसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेज दी गई है। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
-जयप्रकाश रोलन, तहसीलदार, खण्डार

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां सड़कें होंगी चमाचम, 883KM तक बनेंगी नई सड़कें; 722 लाख होंगे खर्च
टोंक
road news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 03:45 pm

Published on:

06 Feb 2026 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाई माधोपुर: ओलावृष्टि से 47 गांवों में 90 प्रतिशत तक फसल खराब, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: पहली बार यहां दौड़ेगी राजस्थान रोडवेज की डीलक्स बस, 50 हजार ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Roadways
सवाई माधोपुर

बड़ी बहन से मिली प्रेरणा, गांव से निकलकर नेशनल टीम तक पहुंची किरण; अमरावती में राजस्थान का करेंगी प्रतिनिधित्व

Kiran Meena
सवाई माधोपुर

राजस्थान : दो किलो चांदी के लिए गला रेतकर महिला की निर्मम हत्या, 26 घंटे बाद हुई सुलह, मेगा हाईवे पर खुला जाम

murder of woman, murder of woman in Sawaimadhopur, murder of woman in Rajasthan, murder of woman by slitting throat, murder of woman for silver, Sawaimadhopur news, Rajasthan news, महिला की हत्या, सवाईमाधोपुर में महिला की हत्या, राजस्थान में महिला की हत्या, गला रेतकर महिला की हत्या, चांदी के लिए महिला की हत्या, सवाईमाधोपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सवाई माधोपुर

Rajasthan Murder: राजस्थान में चांदी के लिए कत्ल, दिनदहाड़े महिला के दोनों पांव काटे, इलाके में फैली सनसनी

Murder, Murder in Sawaimadhopur, Murder in Rajasthan, Murder of woman, Murder of woman in Sawaimadhopur, Murder of woman in Rajasthan, मर्डर, मर्डर इन सवाईमाधोपुर, मर्डर इन राजस्थान, महिला की हत्या, सवाईमाधोपुर में महिला की हत्या, राजस्थान में महिला की हत्या
सवाई माधोपुर

प्लास्टर के नाम पर मिट्टी डाल रहे हो… शर्म नहीं आती? चोर हो, लुटेरे हो, देश को खा गए, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फूटा गुस्सा

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए, पत्रिका फोटो
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.