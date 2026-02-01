खुशखबरी: पहली बार यहां दौड़ेगी राजस्थान रोडवेज की डीलक्स बस, 50 हजार ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

रोडवेज अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। डीलक्स बसों में बेहतर सीटिंग व्यवस्था, समयबद्ध संचालन और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके। वहीं समय और खर्च की बचत के साथ अब ग्रामीणों को शहर पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।