Pali News: शादी के 90 दिन बाद चौंकाने वाली घटना, नकदी और जेवर लेकर फरार हुई नवविवाहिता

जसराज मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। उसने बताया कि मार्च 2025 में पाली में रहने वाले उसके दो परिचितों ने उसकी मुलाकात बिहार निवासी 31 वर्षीय युवती से करवाई थी, जो उस समय जयपुर में रह रही थी। आपसी बातचीत और सहमति के बाद दोनों के विवाह का निर्णय लिया गया।