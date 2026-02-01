आस्था और चमत्कार : राजस्थान में इस जगह होती है चमत्कारी ‘बुलेट’ की पूजा, रहस्यमय कहानी आपको कर देगी हैरान

Bullet Temple Of Pali पाली। पाली-जोधपुर मार्ग पर रोहट और पाली के बीच बाण्डाई गांव के पास स्थित ओम बन्ना देवल आज आस्था, विश्वास और रहस्य का अनोखा संगम बन चुका है। यहां भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि एक रॉयल एनफील्ड बुलेट की पूजा होती है। यही कारण है कि यह स्थान ओम बन्ना देवल के साथ-साथ बुलेट बाबा के नाम से भी देशभर में प्रसिद्ध है। पाली-जोधपुर मार्ग से गुजरने वाला शायद ही कोई वाहन चालक हो, जो यहां मत्था टेके बिना आगे बढ़ता हो।