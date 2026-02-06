हाईटेंशन लाइन से उजड़ी फसल, आहत किसान ने की आत्महत्या, 5 मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

मामले को लेकर मृतक के भाई किशन सिंह ने पुलिस थाना सेंदड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भाई बुधवार रात को भोजन कर सो गया था। इसके बाद रात में कब उठा, किसी को पता नहीं चला। गुरुवार सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि रामसिंह ने खेत में पेड़ पर फंदा लगा लिया है। वह लंबे समय से आर्थिक तंगी के चलते मानसिक अवसाद में था। सूचना पर सेंदड़ा थाना अधिकारी हरिराम एवं बर थाना अधिकारी पन्नालाल मौके पर पहुंचे। सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।