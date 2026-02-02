खुशखबरी: राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन बनने जा रहा हाईटेक, 97 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू, मिलेंगी ये सुविधाएं

पाली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल फरवरी में पाली के रेलवे स्टेशन को नया रूप देने के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया था। उसके एक साल बाद अब रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की शुरुआत की गई है। रेलवे प्लेटफार्म के सामने बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। वहां अभी रेलवे का टावर लगाने के लिए खुदाई की जा रही है। रेलवे की मेगा रि-डेवलपमेंट योजना के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे पाली रेलवे स्टेशन पर करीब 97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे बनने में दो साल का समय लगेगा।