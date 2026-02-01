Rajasthan Murder: राजस्थान में पति ने पीट-पीटकर की पत्नी की हत्या, फिर जंगल में जाकर उठाया खौफनाक कदम

इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पास के जंगल क्षेत्र में एक पहाड़ी के निकट एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव की पहचान लालाराम पुत्र जीवाराम गमेती के रूप में हुई, जो मृतका कमला का पति था। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद कमला का शव उसके पिता सोमेडाराम गमेती को सौंप दिया गया, जबकि लालाराम का शव उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।