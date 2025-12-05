DGP राजीव शर्मा ने पुलिस भर्ती तैयारियों की समीक्षा की, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

डीजीपी शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की पहले से ही उचित ब्रीफिंग दी जाए, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि भर्ती के दौरान मेडिकल टीम की आवश्यक उपकरणों व दवाइयों के साथ मौके पर मौजूदगी सुनिश्चित की जाए, जिससे भर्ती के दौरान किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति का तत्काल उपचार हो सके। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए महिला चिकित्सक भी अनिवार्य रूप से मौजूद रहें।