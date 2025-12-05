DGP राजीव शर्मा ने पुलिस भर्ती तैयारियों की समीक्षा की, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

जयपुर। राजस्थान में होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। डीजीपी ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों से की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली।
डीजीपी शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की पहले से ही उचित ब्रीफिंग दी जाए, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि भर्ती के दौरान मेडिकल टीम की आवश्यक उपकरणों व दवाइयों के साथ मौके पर मौजूदगी सुनिश्चित की जाए, जिससे भर्ती के दौरान किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति का तत्काल उपचार हो सके। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए महिला चिकित्सक भी अनिवार्य रूप से मौजूद रहें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी हो जिससे अभ्यर्थियों को सहज और सुरक्षित माहौल मिले तथा भर्ती प्रक्रिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे। पुलिस मुख्यालय के वीसी हॉल में आयोजित बैठक में एडीजी (भर्ती) विपीन पांडे, एडीजी रूपिंदर सिंह, आईजी एस परिमला, आईजी प्रफुल्ल कुमार, एसपी आसूचना सतवीर सिंह, एसपी शांतनु कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी जिला पुलिस अधिकारी ऑनलाइन जुड़े रहे।
