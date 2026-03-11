11 मार्च 2026,

बुधवार

जयपुर

JDA Good News: जयपुर में फ्री किड्स प्ले एरिया और जिम, द्रव्यवती नदी के किनारे बनेगा 'एक्टिविटी जोन'

JDA New Yojana: जेडीए ने जयपुरवासियों के लिए अच्छी खबर दी है। अब द्रव्यवती नदी के किनारे एक्टिविटी जोन विकसित किए जाएंगे, जहां बच्चों के लिए फ्री प्ले एरिया और ओपन जिम की सुविधा मिलेगी।

जयपुर

image

Akshita Deora

Mar 11, 2026

Entertainment Zone

फोटो: AI

Jaipur Devlopment: जयपुर की द्रव्यवती नदी का किनारा अब ‘एंटरटेनमेंट पैकेज’ का नया ठिकाना बनने जा रहा है। जेडीए ने एक्टिविटी जोन बनाने की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत सांगानेर से होगी। बच्चों के लिए प्ले एरिया और ओपन जिम मुफ्त होंगे, जबकि बॉक्स क्रिकेट और टेनिस कोर्ट का शुल्क तय होगा। फूड वैन और मूवेबल कियोस्क भी होंगे। यानी नदी किनारे अब पिकनिक, खेलकूद और खानपान का पूरा पैकेज मिलेगा। जयपुर के लोग तैयार रहें—नदी किनारे का नजारा बदलने वाला है।

राजधानी में द्रव्यवती नदी कॉरिडोर किनारों पर जेडीए एक्टिविटी जोन बनाने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत हल्दी घाटी मार्ग से होगी। यहां करीब सात हजार वर्ग फीट जगह चिन्हित की गई है, जहां खेल सुविधाओं से लेकर फूड मार्केट तक विकसित किया जाएगा। अभियंता 15 दिन में कार्ययोजना बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। इसको लेकर सचिव निशांत जैन ने आदेश जारी किए हैं।

अधिकारियों के अनुसार द्रव्यवती नदी की पूरी लंबाई को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर विकसित किया जाएगा। हर हिस्से को आमजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि यहां मनोरंजन, खेलकूद और खानपान के विकल्प उपलब्ध होंगे।

सांगानेर से होगी शुरुआत

सांगानेर में खुली जेल के पास हल्दीघाटी क्षेत्र में जेडीए स्वामित्व की करीब 14 हजार वर्ग फीट जमीन खाली है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसमें से सात हजार वर्ग फीट जगह विकसित की जाएगी। दूसरे चरण में मानसरोवर, विद्याधर नगर और अजमेर रोड स्थित पुरानी चुंगी पर काम होगा।

ये होगा नदी किनारे

  • बच्चों के लिए प्ले एरिया
  • गार्डन ओपन जिम
  • टेनिस कोर्ट
  • पिकल बॉल कोर्ट
  • बॉक्स क्रिकेट
  • अस्थायी फूड मार्केट
  • मूवेबल कियोस्क और फूड वैन
  • अतिरिक्त प्रावधान
  • अस्थायी फूड वैन्स का किराया निर्धारित किया जाएगा।
  • बच्चों के पार्क और गार्डन ओपन जिम नि:शुल्क उपलब्ध होंगे।
  • बॉक्स क्रिकेट, टेनिस कोर्ट सहित अन्य सुविधाओं का शुल्क जेडीए तय करेगा।

नदी किनारे जमीन ही जमीन

नदी किनारे अलग-अलग 5 जोन में सर्वाधिक जमीन है। जेडीए अधिकारियों के अनुसार इन पांच जोन में 90 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। आने वाले समय में इस पर जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे।

जोनवार जमीन (हेक्टेयर में)

  • 04 महारानी फॉर्म के आसपास – 7.90
  • 05 सुशीलपुरा पुलिया से महारानी फॉर्म तक – 5.46
  • 08 बी टू बाईपास से बम्बाला पुलिया तक – 19.47
  • 09 बम्बाला पुलिया से गोनेर तक – 36.79
  • 14 गोनेर रोड से आगे तक – 23.01

11 Mar 2026 07:37 am

जयपुर

