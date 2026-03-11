JDA Good News: जयपुर में फ्री किड्स प्ले एरिया और जिम, द्रव्यवती नदी के किनारे बनेगा ‘एक्टिविटी जोन’

Jaipur Devlopment: जयपुर की द्रव्यवती नदी का किनारा अब ‘एंटरटेनमेंट पैकेज’ का नया ठिकाना बनने जा रहा है। जेडीए ने एक्टिविटी जोन बनाने की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत सांगानेर से होगी। बच्चों के लिए प्ले एरिया और ओपन जिम मुफ्त होंगे, जबकि बॉक्स क्रिकेट और टेनिस कोर्ट का शुल्क तय होगा। फूड वैन और मूवेबल कियोस्क भी होंगे। यानी नदी किनारे अब पिकनिक, खेलकूद और खानपान का पूरा पैकेज मिलेगा। जयपुर के लोग तैयार रहें—नदी किनारे का नजारा बदलने वाला है।