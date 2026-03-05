Elevated Road: जयपुर में 3.4 KM एलिवेटेड रोड का काम आज से होगा शुरू, हटेंगी 150 मकान-दुकानें, जाम से मिलेगी राहत

जेडीए ने निर्माण के लिए सर्वे में करीब 150 अतिक्रमण वाली मकानों और दुकानों को चिह्नित किए हैं, लेकिन विरोध से बचने के लिए मौके पर डिमार्केशन नहीं किया गया है। डिमार्केशन के बाद ही अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या जयपुर में सांगानेर फ्लाईओवर से द्रव्यवती नदी तक करीब 250 मीटर में है, जहां जगह कम मिल रही है।