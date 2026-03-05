Elevated Road: जयपुर में 3.4 KM एलिवेटेड रोड का काम आज से होगा शुरू, हटेंगी 150 मकान-दुकानें, जाम से मिलेगी राहत

फोटो: AI
JDA Good News: जयपुर में सांगानेर में वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलने वाली है। सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक करीब 3.4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का काम इसी माह शुरू होने जा रहा है।
सबसे पहले मिट्टी जांच और कंक्रीट डिजाइन की जांच होगी। हालांकि ट्रैफिक डायवर्जन और एलिवेटेड रोड की जद में आ रहे अतिक्रमण हटाना जेडीए के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
जेडीए ने निर्माण के लिए सर्वे में करीब 150 अतिक्रमण वाली मकानों और दुकानों को चिह्नित किए हैं, लेकिन विरोध से बचने के लिए मौके पर डिमार्केशन नहीं किया गया है। डिमार्केशन के बाद ही अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या जयपुर में सांगानेर फ्लाईओवर से द्रव्यवती नदी तक करीब 250 मीटर में है, जहां जगह कम मिल रही है।
मालपुरा गेट के पास भी करीब 50 मीटर में जगह की समस्या है। जेडीए अधिकारियों के अनुसार, ट्रैफिक डायवर्जन और अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए पहले मालपुरा गेट की ओर से निर्माण शुरू करने की तैयारी है।
जेडीए अधिकारियों के अनुसार, इस मार्ग पर रोजाना करीब 70,000 से 90,000 वाहन गुजरते हैं। इससे करीब डेढ़ से दो लाख लोगों को फायदा होगा। एलिवेटेड रोड से जाम की स्थिति कम होने पर औसतन प्रत्येक वाहन की 5–10 मिनट की बचत होगी।
