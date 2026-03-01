Board Result: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा संपन्न, मूल्यांकन कार्य शुरू

इस वर्ष दसवीं (सेकेंडरी) परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 109 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। वहीं बारहवीं (सीनियर सेकेंडरी) में 9 लाख 10 हजार 9, प्रवेशिका में 7 हजार 817 और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4 हजार 122 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थीं। शनिवार को संस्कृत विषय के द्वितीय पेपर के साथ दसवीं की परीक्षा का समापन हो गया।