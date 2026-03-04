Heat Wave: मार्च की शुरुआत में बढ़ी तपिश, कई शहरों में पारा 35° पार, फलौदी सबसे गर्म

मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडल में सक्रिय है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर सब-ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की तेज हवाएं (करीब 105 नॉट) बह रही हैं। हालांकि, इसका सीधा असर राजस्थान पर फिलहाल नहीं पड़ेगा। 6 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे वहां तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। 5 मार्च तक दिन में 20–30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।