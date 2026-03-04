Mining Revenue: राजस्थान में माइंस विभाग का दमदार प्रदर्शन, फरवरी तक 8888 करोड़ से अधिक राजस्व संग्रह

Rajasthan Mines: जयपुर. राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फरवरी माह तक 12 प्रतिशत की विकास दर के साथ 8888 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने मार्च माह के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय करते हुए फील्ड स्तर पर विशेष रणनीति लागू की है।