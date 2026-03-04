जिंदगी से मुंह मोड़ना नहीं, उम्मीदों की डोर थामना सीखें

माना कि जिंदगी में हार मिली, लेकिन हर हार का मतलब यह तो नहीं कि जीतने की गुंजाइश खत्म हो गई, हम जीत सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जिंदगी का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि जिंदगी की रफ्तार का पहिया धीमे चल रहा हो, लेकिन उनके धीमे होने का मतलब यह तो नहीं कि उस पहिए को ही रोक दिया जाए। कभी जब भी मन बोझिल होने लगे और ऐसा कुछ विचार दिमाग में आए तो बस, एकांत में बैठकर इतना सोचिए कि आपके जाने के बाद, आपके पीछे जितने भी लोग छूट रहे हैं, उन पर क्या बीतेगी? क्या वह जी पाएंगे आपके बिना? क्या हम स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं, जो सिर्फ अपना ही सोच पा रहे हैं। हमारी जिंदगी से जुड़ी, कई और जिंदगियां भी तो होती हैं। आपने कभी सोचा कि क्या यह जिंदगी आपके बिना, उनके लिए आसान होगी? नहीं, शायद बिल्कुल भी नहीं, जिंदगी लडऩे का नाम है, थकने का या हार मानने का नहीं।