होली की परंपराएं: रंगों के पीछे छिपे अनगिनत रंग

हरियाणा की 'धमाल' और पंजाब की 'जोशीली' होली : हरियाणा में होली के इंद्रधनुषी रंगों की छटा देखते ही बनती है। होली के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाते हुए समूहों में होलिका दहन के लिए जाती हैं और पूजा अर्चना करती हैं तथा होलिका दहन के पश्चात् व्रत खोलती हैं। यहां होली की आग में गेहूं तथा चने की बालें भूनकर खाना शुभ माना जाता है। धुलंडी के दिन हर गली में पानी से बड़े-बड़े टब अथवा ड्रम भरकर रखे जाते हैं। गांवों में कुंवारी लड़कियां इन टबों में पानी भरती हैं, जिन्हें इसके लिए 'नेग' के रूप में कुछ राशि दी जाती है। पुरुष महिलाओं पर पानी डालते हैं और महिलाएं उन पर कोड़े बरसाती हैं। शाम को गांवों में कबड्डी व कुश्ती प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। महिलाएं शाम के समय अपने लोक देवता की पूजा के लिए मंदिरों में जाती हैं और प्रसाद बांटती हैं। पंजाब में भी हरियाणा की ही भांति होली पर खूब धूमधाम और मस्ती देखी जाती है। महिलाएं होली के दिन अपने घर के दरवाजे पर 'स्वास्तिक' चिह्न बनाती हैं। शाम को कुश्ती के दंगल और शारीरिक सौष्ठव के आयोजन होते हैं।