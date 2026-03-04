पाठक ही भगवान, पाठक ही शेयरहोल्डर: कुलिश जी की पत्रकारिता का मूल मंत्र

Karpoorchandra Kulish's birth centenary : राजस्थान पत्रिका के संस्थापक संपादक, मूर्धन्य पत्रकार, भाषाविद, वेद विज्ञानी और मनीषी कर्पूरचंद्र कुलिश जी (Karpoorchandra Kulish) का जीवन केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय पत्रकारिता के उस सुनहरे अध्याय का दस्तावेज़ है, जहां 'पाठक' ही सर्वोपरि था। उनके जन्मशती वर्ष के पावन अवसर पर, उनके विचारों का संग्रह और उनकी आत्मकथात्मक शैली में रचित पुस्तक 'धाराप्रवाह' आज एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे सामने है। यह पुस्तक पत्रकारिता के विद्यार्थियों और समाज के लिए एक मार्गदर्शिका है, जो बताती है कि कैसे शून्य से शिखर तक की यात्रा तय की जाती है, बशर्ते केंद्र में 'पाठक' का हित हो। कुलिश जी ने पत्रकारिता में साख, विश्वसनीयता और जन-सरोकार के जो कीर्तिमान स्थापित किए, वे आज के दौर में और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। यहां 'धाराप्रवाह' के माध्यम से उनके जीवन और पत्रकारिता के उन सिद्धांतों का सार प्रस्तुत है, जो पूरी तरह से 'पाठक-केंद्रित' है।