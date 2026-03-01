नाटकों की रिहर्सल ही नहीं, रियाज भी जरूरी



हिंदी रंगमंच में आमतौर पर नाटकों के रिहर्सल को ही रियाज मान लिया जाता है। यह रिहर्सल नाटकों के मंचन के लिए किया जाता है और नाटक के मंचन के बाद रिहर्सल बंद हो जाती है। नाट्य अभ्यास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छोटे बड़े शहरों में निरंतर रंगमंच कार्यशालाएं आयोजित होते रहे हैं और उसमें अधिकांश नाट्य परक कार्यशालाएं होती हैं जिनमें प्रस्तुति योग्य नाटक तैयार किए जाते हैं। यानी यहां भी नाटकों का रिहर्सल ही होता है और कार्यशाला समाप्त होते ही रिहर्सल का सिलसिला थम जाता है। प्रदर्शनकारी कलाओं में रियाज यानी अभ्यास का बड़ा महत्व होता है। रंगमंच में भी इसका वही महत्व है। रिहर्सल यानी पूर्वाभ्यास तो किसी एक नाटक की प्रस्तुति तक सीमित होता है लेकिन अभ्यास समूचे अभिनय पक्ष को परिपक्व और निपुण बनाता है। अब तो गायन और नृत्य भी अभिनय में शामिल है। ऐसे में रंग अभ्यास की जरूरत एवं महत्व और भी बढ़ जाता है। नृत्य, गायन संगीत जैसे शास्त्रीय प्रदर्शनकारी कलाओं में नियमित व निरंतर अभ्यास की परंपरा रही है लेकिन हिन्दी रंगमंच में ऐसी परंपरा नहीं है। हालांकि मैंने कई पेशेवर रंगकर्मियों को व्यक्तिगत स्तर पर स्वर और आवाज का अभ्यास करते हुए देखा है।