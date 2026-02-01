27 फ़रवरी 2026,

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्डः अत्रि बिना जन्म कहां?

Gulab Kothari Article Sharir Hi Brahmand: सृष्टि में जितने देव-असुर हैं, सभी के साथ शक्ति तत्त्व जुड़ा है। प्रत्येक मातृ-स्वरूप का आधार अत्रि-प्राण है। चाहे लक्ष्मी-सरस्वती-काली-माया कोई भी नाम हो। बिना अत्रि प्राण के मातृत्व संभव ही नहीं है। पृथ्वी लक्ष्मी है, अर्थ सृष्टि की अधिष्ठात्री है। शरीर ही ब्रह्माण्ड शृंखला में सुनें पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का यह विशेष लेख- अत्रि बिना जन्म कहां?

जयपुर

image

Neeru Yadav

Feb 27, 2026

Gulab Kothari Article शरीर ही ब्रह्माण्ड: "शरीर स्वयं में ब्रह्माण्ड है। वही ढांचा, वही सब नियम कायदे। जिस प्रकार पंच महाभूतों से, अधिदैव और अध्यात्म से ब्रह्माण्ड बनता है, वही स्वरूप हमारे शरीर का है। भीतर के बड़े आकाश में भिन्न-भिन्न पिण्ड तो हैं ही, अनन्तानन्त कोशिकाएं भी हैं। इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं से निर्मित हमारा शरीर है जो बाहर से ठोस दिखाई पड़ता है। भीतर कोशिकाओं का मधुमक्खियों के छत्ते की तरह निर्मित संघटक स्वरूप है। ये कोशिकाएं सभी स्वतंत्र आत्माएं होती हैं।"
पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की बहुचर्चित आलेखमाला है - शरीर ही ब्रह्माण्ड। इसमें विभिन्न बिंदुओं/विषयों की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। गुलाब कोठारी को वैदिक अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 2002 में नीदरलैन्ड के इन्टर्कल्चर विश्वविद्यालय ने फिलोसोफी में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्हें 2011 में उनकी पुस्तक मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार और वर्ष 2009 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 'शरीर ही ब्रह्माण्ड' शृंखला में प्रकाशित विशेष लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें नीचे दिए लिंक्स पर

शरीर ही ब्रह्माण्ड : एक ही माता-एक ही पिता

शरीर ही ब्रह्माण्ड : दाम्पत्य और माया

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्मांश प्रवाह माया के जागरण पर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – पुरुष भीतर अशक्त, स्त्री संकल्पवान

शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया का गहन समुद्र

Updated on:

27 Feb 2026 08:12 pm

Published on:

27 Feb 2026 07:25 pm

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्डः अत्रि बिना जन्म कहां?

