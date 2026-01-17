शरीर ही ब्रह्माण्ड : एक ही माता-एक ही पिता



हम शरीर नहीं हैं। उसके आगे न स्वयं को ही जान पाते हैं, न ही अन्य जीवों को। सभी प्राणी कृष्ण या ईश्वर के अंश हैं, तब कौन बड़ा-कौन छोटा? एक ही कारखाने से- एक ही मिट्टी से सारे खिलौने बनते हैं। बनाने वाली माया भी एक ही है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं जितनी भी योनियां हैं, उनकी माता तो प्रकृति है और मैं बीज वपन करने वाला पिता हूं—

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय: सम्भवन्ति या:।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद: पिता।। (गीता 14.4)

विश्वास नहीं होता- चौरासी लाख योनियों का एक ही पिता और एक ही माता! सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक ही दम्पती का परिवार? सभी प्राणी आपस में भाई-बहिन? क्या इसी को वसुधैव कुटुम्बकम् कहा गया है? सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म भी अकेला ही था। दम्पती भाव कहां था? स्वयं ब्रह्म की भी कोई आकृति नहीं थी- निराकार था। प्राणरूप था। निरन्तर फैलने वाले स्वभाव का था- बस। किंतु स्वरूप नहीं था उसका। सोम था- अंधकार की भांति काला था। विष्णु प्राण उसका अधिष्ठाता था। आग्नेय था। भीतर सौम्य बीज रूप था। सृष्टि में बीज सौम्य ही होता है। अग्नि में आहुत होता है, किन्तु सृष्टि आग्नेय होती है। पंच महाभूता पृथ्वी रूप होती है। जल से ही पृथ्वी (आकृति) निर्मित होती है। जल की ही तीन अवस्था हेाती है- आप:, वायु, सोम। सोम शुद्ध बीज अवस्था है।