30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

प्रसंगवश: भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराय… बोर्ड से हटाएंगे मवेशी!

सड़कों पर मवेशियों की वजह से पिछले 5 वर्षों में 400 लोगों ने गंवाई है जान

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 30, 2026

Chhattisgarh Road

छत्तीसगढ़ में पिछले पांच वर्षों में सड़कों पर मवेशियों की वजह से 400 से अधिक लोगों की मौतों का आंकड़ा राजमार्गों पर लगे उस बोर्ड के कारण ज्यादा दुख पहुंचाता है, जिस पर सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की बात लिखी हुई है।क्योंकि सिर्फ सुरक्षित यात्रा की कामना करने भर से जिंदगी सुरक्षित नहीं हो जाती है, बल्कि यात्रा मार्ग को भी सुरक्षित करना होता है। सरकारों ने अधिकतर प्रमुख सड़क मार्गों को तो अच्छा कर दिया है, लेकिन उन सड़कों पर मवेशियों की 'बैठकों' को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं।

सड़कों पर मवेशियों की वजह से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। सड़कों को मवेशी मुक्त करने के लिए निचले कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दिशा-निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार इसके जिम्मेदारों को फटकार भी लगा चुके हैं।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक एनएचएआई द्वारा उठाए गए कदमों पर कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत हलफनामा दायर करें। राज्य सरकार के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही में एनएच की सड़कों को पशु विचरण क्षेत्र मुक्त करें। हद तो तब हो गई जब एनएचएआई ने मवेशी मुक्त सड़क करने की बजाय 'पशु दुर्घटना संभावित क्षेत्र' के बोर्ड लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली।

वहीं, पिछले साल जुलाई में प्रदेश के मुखिया ने मवेशियों की वजह से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए यात्रा को सुरक्षित और सड़कों को मवेशी मुक्त करने की जिम्मेदारी चार विभागों- लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुधन विकास विभाग- को सौंपी थी। इन सब कवायद के बावजूद 'भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ीपगुराय' (इसे कहावत के अर्थ में ना लेकर शब्दार्थ में ही लेवें) की स्थिति ही है, यानी कि सड़कों पर मवेशी राज कायम है। -अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com

ये भी पढ़ें

प्रसंगवश: हमारे छत्तीसगढ़ की नई पहचान चूहा अभयारण्य जिन्हें धान पसंद!
ओपिनियन
Dhan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Published on:

30 Jan 2026 02:21 am

Hindi News / Opinion / प्रसंगवश: भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराय… बोर्ड से हटाएंगे मवेशी!
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

आपकी बातः रिश्तों में आई भावनात्मक दूरियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

आपकी बातः भारत की कार्य- संस्कृति में सुधार को लेकर आपके क्या विचार हैं?

ओपिनियन

आपकी बात: बच्चों के साथ बुलिंग जैसी घटनाएं न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन

तेल बाजारों के लिए बड़े मायने रखता है ईरान का भविष्य

ओपिनियन

ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस: शांति की राह या सौदेबाजी?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.