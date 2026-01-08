प्रसंगवश: हमारे छत्तीसगढ़ की नई पहचान चूहा अभयारण्य जिन्हें धान पसंद!

इस वार्षिक आयोजन के बीच कबीरधाम जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि वहां के बाजार चारभाठा और बघर्रा संग्रहण केंद्रों में 26000 क्विंटल धान की कमी पाई गई है, यह वह धान था जो 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विपणन विभाग के दस्तावेजों और प्रारंभिक जांच से प्रकाश में आए इस मामले में प्रशासन की ओर से धान की कमी का कारण चूहे, दीमक और कीट-पतंगों को बताया जा रहा है। प्रशासन की ओर से दी गई इस दलील से लगता है कि अफसरों को लगा होगा कि भगवान लंबोदर (गणेश जी) मूषक यानी चूहे की सवारी करते हैं और जब भगवान ही लंबोदर हैं यानी बड़े पेट वाले तो उनके वाहन चूहे का पेट भी इतना बड़ा हो ही सकता है कि वह हजारों क्विंटल धान हजम कर लें... तो बस अफसरों ने तर्क दे दिया चूहे 26000 क्विंटल धान खा गए। प्रशासन की इस दलील को गणितीय कसौटी पर जांचें तो 26000 क्विंटल धान को हजम करने के लिए करीब 3 लाख 56 हजार चूहे उन संग्रहण केंद्रों में होने चाहिए। इस दलील के हिसाब से तो ये दोनों धान संग्रहण केंद्र चूहा अभयारण्य बन गए हैं।