संपादकीयः आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार की दरकार

कर्नाटक उच्च न्यायालय में सामने आए एक मामले ने न्याय तंत्र की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया। आरोपी को जमानत मिल चुकी थी, पर वह एक लाख रुपए का मुचलका नहीं दे सका और जेल में ही बंद रहा। जबकि इसी आरोपी के एक अन्य मामले में पुलिस ने गैर जमानती वारंट तामिल न होने का कारण यह बताया कि आरोपी मिल नहीं रहा, जबकि वह जेल में ही था। आश्चर्य की बात यह भी है कि दोनों मामले एक ही पुलिस थाने से जुड़े थे। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी भी इंसान है और ऐसी लापरवाही अस्वीकार्य है। यह घटना अपवाद नहीं, बल्कि व्यापक समस्या का संकेत है। कर्नाटक ही नहीं, देश की अधिकांश जेलें क्षमता से अधिक भरी हुई हैं और उनमें बड़ी संख्या विचाराधीन कैदियों की है। अनेक मामलों में अपराध सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी लोग वर्षों से सलाखों के पीछे हैं।