वैचारिक पूर्वाग्रह व राजनीतिक नैरेटिव से दूर रहे शिक्षा प्रणाली

लेकिन आज एक गंभीर और असहज प्रश्न खड़ा होता है क्या जर्मन व्यापक रूप से पश्चिमी शिक्षा प्रणाली में दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत को लेकर अध्ययन निष्पक्ष, आलोचनात्मक और अकादमिक ईमानदारी से संचालित हो रहा है? या फिर यह अध्ययन वैचारिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक नैरेटिव और संरचनात्मक नस्लवाद से धीरे-धीरे ग्रस्त होता जा रहा है? दुर्भाग्य से, आज भी कई जर्मन और यूरोपीय विश्वविद्यालयों में दक्षिण एशिया पर होने वाला अध्ययन भारत को एक समस्या ग्रस्त समाज, विफल लोकतंत्र या स्थायी मानवाधिकार संकट के फ्रेम में देखने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाया है। आलोचना आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य है लेकिन जब आलोचना एकांगी हो जाए, जब उपलब्धियों, ऐतिहासिक जटिलताओं, सामाजिक विविधताओं और आंतरिक बहसों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए, तब वह अकादमिक आलोचना नहीं रह जाती, बल्कि वैचारिक अभियोग में बदल जाती है। यह कहना असुविधाजनक हो सकता है, किंतु सच्चाई यह है कि कई जर्मन अकादमिक संस्थानों में नस्लवाद आज भी एक मौन और अदृश्य संरचना के रूप में मौजूद है।