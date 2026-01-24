ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस: शांति की राह या सौदेबाजी?

फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन और स्लोवेनिया जैसे कई यूरोपीय देशों ने इस पहल से दूरी बनाई है, क्योंकि उनका मानना है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की वैधता और उसकी केंद्रीय भूमिका को कमजोर कर सकता है। रूस और चीन अभी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वे इसे पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था पर दबाव बनाने या संभावित विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इस प्रकार 'बोर्ड ऑफ पीस' वैश्विक धु्रवीकरण का नया केंद्र बनता दिखाई देता है। इस पहल की संरचना और कार्यप्रणाली इसके विवादास्पद पक्ष हैं। बोर्ड में शामिल होने के लिए देशों से आर्थिक योगदान की अपेक्षा की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि शांति अब केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि भुगतान-आधारित सदस्यता में परिवर्तित हो रही है। ट्रंप की सोच में शांति का अर्थ आदर्श वैश्विक व्यवस्था की स्थापना नहीं, बल्कि ऐसे संघर्षों का प्रबंधन है जो अमरीकी हितों को प्रभावित न करें। 'बोर्ड ऑफ पीस' इसी सोच का विस्तार प्रतीत होता है, जिसमें त्वरित और कथित रूप से व्यावहारिक निर्णयों को प्राथमिकता दी जा रही है।