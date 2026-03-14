ऐसे थे कुलिश जी : उनका अहसास ही ऊर्जा देता

जब मैं पत्रिका कार्यालय पहुंची तो स्थानीय संपादक मोती चंद कोचर जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा, ‘हम आपकी डिग्री नहीं देख रहे, हम यह देखेंगे कि आप यहां क्या काम करती हैं।’ यह बात सुनकर मुझे लगा कि यहां वास्तव में काम और प्रतिभा को ही महत्व दिया जाता है। मुझसे यह भी पूछा गया कि मैं किस विभाग में काम करना चाहती हूं। उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, इसलिए मैंने मैगजीन में काम करने की इच्छा जताई और उसी दिन मेरी पत्रिका में जॉइनिंग हो गई।