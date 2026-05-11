नर्स: सेवा, समर्पण और संवेदना की प्रतिमूर्ति

इस दिन नर्सिंग समुदाय को सम्मान देने और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। नर्सों के निस्वार्थ योगदान और स्वास्थ्य सेवा में उनकी अहम भूमिका को मान्यता देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद ने वर्ष 1974 में पहली बार यह दिवस मनाया था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज 1965 से अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता आ रहा है। वर्ष 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में 12 मई को इस दिवस की आधिकारिक तिथि घोषित की गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और प्रसिद्ध समाज सुधारक थीं। उन्हें क्रीमियन युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा के लिए ‘लेडी विद द लैंप’ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नर्सिंग को सम्मानजनक पेशा बनाया, स्वच्छता के नियम स्थापित किए और सांख्यिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने नर्सिंग के प्रति लोगों की सोच बदल दी और आधुनिक नर्सिंग को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।