ऐसे थे कुलिश जी: खिलाड़ी की मदद को करवाया मैच

सबका रखते पूरा ध्यान: मैं साइकिल से ऑफिस आता था। कवरेज के लिए कुलिश जी ने मुझे बाइक दिलवा दी। वे मुझे प्रदेश के अलग-अलग शहरों में होने वाली रणजी ट्रॉफी के मैच कवर करने भेजते। 1982 में मुम्बई में हॉकी वर्ल्ड कप कवर करने गया तो मेरे ठहरने की सामान्य व्यवस्था की गई। पता चलने पर हॉकी मैच के प्रबंधन से जुड़े मगनसिंह तंवर ने एक बेहतर होटल में व्यवस्था करवा दी। जयपुर लौटा तो पूछने पर मैंने कुलिश जी को सब बता दिया। वे खासे नाराज हुए और संबंधित को भविष्य में सभी संवाददाताओं का ध्यान रखने को कहा। बाबू सा. के बारे में जितना लिखा जाए कम है। शिक्षक, खबरनवीस, संपादक, कवि और लेखक की राहों से गुजरते हुए उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वहां विरले ही पहुंच पाते हैं।

(लेखक खेल पत्रकार के रूप में पत्रिका से लंबे समय तक संबद्ध रहे)