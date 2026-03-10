संपादकीयः टी-20 विश्व कप क्रिकेट में भारत की बादशाहत

बल्लेबाजी की लंबी शृंखला और जीनियस, जेम्स, मिरेकल कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह से युक्त गेंदबाजी भारत को पूरी तरह संतुलित बनाए हुए थी। इसका सबसे मजबूत पहलू सभी खिलाडिय़ों की मानसिक दृढ़ता था, जो किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता कायम करने के लिए जरूरी होती है। सभी खिलाड़ी हर दिन, हर घंटे, हर मिनट नहीं- हर पल खुद को चैंपियन से नीचे देखते ही नहीं थे। इतना सब होने के बाद कुछ बाकी रहता है तो वह है अभ्यास, आपसी समझबूझ, तालमेल और सभी का एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास। भारत इस पहलू से भी श्रेष्ठतम रहा। सही मायनों में यह टीम का सर्वोत्तम पहलू था। दो साल पहले वर्ष 2024 में विश्व कप जीतने के बाद से ही टीम इस बार के टूर्नामेंट की तैयारियों में लग गई थी। इस अरसे में टीम ने इतने वेरिएशन आजमा लिए कि किसी भी तरह की परिस्थिति उसके लिए अपरिचित नहीं रही।